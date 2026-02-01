Nicola Salerno è morto lutto nel mondo del calcio | il noto direttore sportivo aveva quasi 70 anni

Il mondo del calcio piange Nicola Salerno, morto a quasi 70 anni. Il noto direttore sportivo lascia un vuoto tra allenatori, club e tifosi che lo hanno apprezzato per la sua passione e competenza. La notizia ha colto di sorpresa molti, che ricordano Salerno come un professionista serio e appassionato del suo lavoro.

Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Nicola Salerno. Noto direttore sportivo, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 3 agosto. Nel corso della sua carriera è stato ds, tra le tante, anche di Cagliari, Catania e Palermo.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

