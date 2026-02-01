Nicola Salerno è morto lutto nel mondo del calcio | il noto direttore sportivo aveva quasi 70 anni

Il mondo del calcio piange Nicola Salerno, morto a quasi 70 anni. Il noto direttore sportivo lascia un vuoto tra allenatori, club e tifosi che lo hanno apprezzato per la sua passione e competenza. La notizia ha colto di sorpresa molti, che ricordano Salerno come un professionista serio e appassionato del suo lavoro.

Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Nicola Salerno. Noto direttore sportivo, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 3 agosto. Nel corso della sua carriera è stato ds, tra le tante, anche di Cagliari, Catania e Palermo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Nicola Salerno

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Nicola Salerno

Argomenti discussi: Elicottero si schianta nel campo dell’Aeroclub, la corsa in ospedale della moglie del pilota.

Lutto nel mondo del calcio: morto Nicola Salerno, aveva 69 anni. Fu DS anche della SalernitanaStampa Si è spento oggi, domenica 1 febbraio, all’età di 69 anni, Nicola Salerno, storico dirigente sportivo originario di Matera, dove era nato nel 1956. Figura di spicco del calcio italiano, Salerno ... salernonotizie.it

È morto Nicola Salerno, ds del Messina di Aliotta nella scalata in C1 e Serie BAveva 69 anni ed è stato un protagonista del calcio messinese per quattro anni da Tempostretto.it ... msn.com

ARRIVA FRATOIANNI A SALERNO Giovedì 22 Nicola Fratoianni sarà a Salerno, presso il Polo Nautico, per la prima iniziativa pubblica di AVS dopo le elezioni regionali. Il segretario di Sinistra Italiana affronterà tutti i temi di del momento, dalle crisi internazion - facebook.com facebook