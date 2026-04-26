L’Union Brescia si impone contro l’Inter Under 23 grazie a un gol di Crespi, consolidando la seconda posizione in classifica alla fine della stagione regolare. La partita si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa, mentre gli ospiti nerazzurri hanno mostrato un rendimento sotto le aspettative. La sfida si è disputata sui campi di casa dell’Inter Under 23, con l’Union Brescia che ha mantenuto il risultato fino al fischio finale.

Un gol di Crespi consente all’ Union Brescia di imporsi in casa dell’ Inter Under 23 e di chiudere così la stagione regolare mettendo al sicuro il secondo posto. Obiettivo playoff che invece sfuma definitivamente per la giovane formazione nerazzurra, incappata in una flessione finale che ha estromesso la compagine allenata da mister Vecchi. La nota saliente del match di Monza è l’equilibrio, anche se, col passare dei minuti, l’azione degli ospiti si fa più incisiva. Crespi, Armati e Balestrero pungono, ma il punteggio non cambia. Al 33’ i biancazzurri hanno l’illusione del vantaggio, ma la rete di Crespi viene annullata per fuorigioco. Superata la mezz’ora si rendono minacciosi i nerazzurri, ma gli spunti di Kaczmarski e Kamaté restano senza esito.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Union resta seconda. Crespi punisce l’Inter. Flop dei nerazzurri

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