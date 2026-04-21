Coppa Italia | il Como punisce l’Inter e manda in tilt i nerazzurri

Il Como ha vinto contro l’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, mettendo in difficoltà i nerazzurri. Durante la partita, l’Inter ha subito un errore di Zielinski che ha permesso al Como di segnare il secondo gol. La gara si è giocata allo stadio di San Siro, con il Como che ha portato a casa una vittoria significativa.

Il Como mette in crisi l’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, sfruttando un errore fatale di Zielinski per raddoppiare in San Siro. Nonostante il gol di Baturina avesse parzialmente riequilibrato la sfida, i nerazzurri non sono riusciti a concretizzare le occasioni create da Thuram e Akanji, finendo per subire il colpo decisivo dei ragazzi di Fabregas. L’errore che ha cambiato il volto della gara. Tre minuti dopo l’inizio del secondo tempo, la gestione del pallone nerazzurra è collassata sotto la pressione territoriale del Como. Zielinski, che aveva svolto un compito dignitoso nella prima frazione, ha commesso un errore tecnico gravissimo sulla propria trequarti, permettendo a Nico Paz di intercettare il pallone.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Coppa Italia: il Como punisce l’Inter e manda in tilt i nerazzurri Notizie correlate Inter Como 3-2: I nerazzurri sono in finale di Coppa Italia!di Francesco AlipertaAppuntamento alle 21 a San Siro per Inter Como, match valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: seguilo live con... L’Inter ribalta il Como 3-2 con Calhanoglu e Sucic: nerazzurri in finale di Coppa Italia con Atalanta o LazioDue gol di Calhanoglu poi la rete di Sucic portano l'Inter in finale di Coppa Italia (13 maggio). Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Chivu vuole il doblete, Fabregas può fare la storia: tutte le chiavi di Inter-Como; Inter-Como Coppa Italia, dove vederla in TV; Inter-Como Coppa Italia: precedenti, statistiche e numeri; Inter-Como, chi va in finale?. Inter-Como 3-2 diretta Coppa Italia: Chivu in finale, Calhanoglu e Sucic decisivi LIVEDopo l'andata che si è chiusa senza reti, la prima finalista del torneo verrà decisa nella sfida al Meazza: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Inter-Como, diretta Coppa Italia: risultato in tempo reale, le scelte di Chivu e FabregasI nerazzurri ricevono i lariani a San Siro nella semifinale di ritorno. Le due squadre si giocano un posto nella finalissima: segui la sfida live sul nostro sito ... tuttosport.com COPPA ITALIA I L'Inter batte 3-2 il Como in rimonta e vola in finale FOTO Sotto 2-0 a San Siro, i nerazzurri ribaltano tutto con una doppietta di Calhanoglu (al 69' e 86') e il gol di Susic all'89'. Per i lariani le reti di Baturina al 32' e Da Cunha al 49' #ANSA https:// facebook #InterComo #CoppaItalia #Calcio #CoppaItaliaFrecciarossa x.com