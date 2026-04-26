A Monza, le strade e le piazze raccontano la storia della città attraverso i nomi che le adornano. Dai riferimenti alla Casa Savoia ai luoghi dedicati ai patrioti e ai protagonisti della Resistenza, fino ai nomi di personaggi legati all’era della Formula 1. La toponomastica locale rappresenta un percorso attraverso le diverse fasi della storia monzese, con nomi che si susseguono lungo vie, piazze, giardini e larghi.

Vie, piazze, larghi, giardini: la toponomastica monzese riflette la storia, da Casa Savoia fino alla Resistenza, per arrivare al primo sindaco dopo la Liberazione. Attorno alla Villa Reale troneggiano le sovrane con viale Regina Margherita, via Regina Teodolinda e più verso il centro si incontrano via Vittorio Emanuele e via Carlo Alberto, fino a Cesare Battisti, patriota, giornalista e irredentista. Il quartiere Cazzaniga è noto per le vie dedicate ai musicisti, da Mozart a Bellini, Verdi, Donizetti, Puccini, Rossini e Scarlatti e Chopin e poi Leoncavallo, Perosi, Mascagni, fino a via John Lennon, e Romeo Gerosa, musicista monzese, direttore della Corale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lungo le strade di Monza. Santi, regine e patrioti fino agli ’eroi’ di Formula 1

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