supersfida fra le regine monza venezia aria di a

Oggi si gioca la sfida tra Monza e Venezia, due squadre che si affrontano in un match decisivo per la corsa alla promozione. Sono previsti altri novanta minuti intensi che potrebbero influenzare la posizione in classifica di entrambe le formazioni. La partita si svolge sul campo, con le due squadre pronte a mettere in campo tutto quello che hanno.

Altri novanta minuti di fuoco che potrebbero indirizzare ulteriormente la lotta serrata alla promozione diretta. L’euforia post vittoria sul Palermo ha lasciato subito spazio al rammarico per il pari con la Reggiana. Ma questa specifica parte di stagione non lascia respiro e tempo di pensare troppo: oggi (ore 17.15) il Monza torna di nuovo in campo. E non per una sfida banale. All’ U-Power Stadium infatti arriva la capolista Venezia dell’ex tecnico Stroppa. Il tecnico di Mulazzano, protagonista della storica e finora unica promozione in A del Monza, è ancora amatissimo e spesso rimpianto dai tifosi. I biancorossi, secondi a meno tre dai lagunari, puntano alla vittoria, sia per operare l’aggancio alla vetta che soprattutto per proteggere la seconda piazza dall’assalto del Frosinone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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