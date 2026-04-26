Lunedì senza acqua a Vetralla | orari vie e zone interessate

Lunedì 27 aprile, a Vetralla, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa a causa di lavori sulla rete idrica eseguiti da Talete. L’intervento rientra in un progetto finanziato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite fondi del Pnrr. La sospensione interesserà alcune vie e zone della città, senza indicare orari specifici o aree precise. La ripresa della fornitura è prevista nel corso della giornata.

Inizio di settimana senza acqua per Vetralla. Nella mattinata di lunedì 27 aprile lavori di Talete sulla rete idrica, nell'ambito di un progetto Pnrr finanziato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.I lavoriL'intervento rientra nel programma di riduzione delle perdite idriche che.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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