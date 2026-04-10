Msc Armonia entra nel porto interno | si apre la stagione crocieristica 2026

Alle prime luci dell’alba di giovedì 10 aprile, la nave Msc Armonia ha attraversato il Canale Pigonati e si è diretta verso il porto interno. La nave si è fermata lungo la banchina opposta alla sede dell’Autorità di sistema portuale del Mar. Con questo arrivo si dà ufficialmente il via alla stagione crocieristica 2026 nella zona.

BRINDISI – Con l'arrivo della Msc Armonia, si apre il sipario sulla stagione crocieristica 2026. La nave ha varcato Canale Pigonati all'alba di oggi (giovedì 10 aprile) per andare ad attraccare nel porto interno, lungo la banchina antistante alla sede dell'Autorità di sistema portuale del Mar. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Intesa Simest–Msc Crociere: Così promuoveremo la crescita della filiera crocieristicaSimest, società del Gruppo Cdp per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, e la divisione Crociere del Gruppo Msc, tra i leader globali del... Leggi anche: Msc Crociere presenta alla Bmt la stagione 2026: Napoli hub strategico nel Mediterraneo Temi più discussi: Msc Armonia entra nel porto interno: si apre la stagione crocieristica 2026; Brindisi, al via la stagione crocieristica: la Msc Armonia inaugura il calendario nel porto interno; Brindisi, al via la stagione crocieristica: la Msc Armonia inaugura il calendario nel porto interno. Brindisi, al via la stagione crocieristica: la Msc Armonia inaugura il calendario nel porto internoÈ ripartita da Brindisi la stagione delle crociere, con il primo approdo che segna ufficialmente l’avvio del nuovo calendario nel porto cittadino. A inaugurare la stagione è stata questa mattina, alle ... brindisisera.it Msc, l’estate nel Mediterraneo con Msc Meraviglia e Msc ArmoniaLa programmazione nel Mare Nostrum di Msc è ricca di itinerari interessanti che uniscono bellezza, arte, cultura e tradizione con la possibilità di imbarcarsi dall’Italia sia per gli itinerari nel ... travelquotidiano.com CROCIERA in COPPIA 690€ per persona dal 1 al 8 MAGGIO • MSC ARMONIA da BRINDISI per 8 GIORNI in DOPPIA FINESTRA! tasse portuali, assicurazioni e quote di servizio PRENOTA entro il 12/4 CHIAMA o SCRIVI 3295999730 ISCRIVITI al n - facebook.com facebook