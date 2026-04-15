La Flottiglia battente bandiera israeliana approda nel porto di Cetraro

Oggi nel porto di Cetraro è arrivata una flottiglia internazionale coinvolta nella missione umanitaria “Springs 2026”, diretta verso Gaza. La presenza della nave è stata accolta da cittadini, rappresentanti delle istituzioni e attivisti, che si sono riuniti in segno di solidarietà. La flottiglia, battente bandiera israeliana, si sta preparando per proseguire il suo percorso. La visita ha suscitato attenzione tra le persone presenti.

È approdata oggi nel porto di Cetraro la Flottiglia internazionale impegnata nella missione umanitaria “Springs 2026”, diretta verso Gaza, accolta da cittadini, istituzioni e attivisti in un clima di partecipazione e solidarietà. Le venti imbarcazioni sono giunte nel pomeriggio, salutate da numerosi presenti e accompagnate, nelle delicate fasi di attracco rese difficili dal forte vento, dal supporto della Guardia costiera. A fare gli onori di casa il sindaco Giuseppe Aieta, insieme a don Ennio Stamile, rappresentanti istituzionali e sostenitori dei diritti civili e della causa palestinese, riuniti per l’iniziativa “Jam del Mediterraneo - Insieme per Gaza”, promossa dal Comune e da diverse associazioni del territorio.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Flottiglia battente bandiera israeliana approda nel porto di Cetraro Notizie correlate Leggi anche: Cuba in crisi umanitaria, la flottiglia Nuestra America approda con beni di prima necessità Leggi anche: Torino, al corteo per la Palestina bruciata bandiera israeliana Contenuti utili per approfondire La Flottiglia battente bandiera israeliana approda nel porto di CetraroÈ approdata oggi nel porto di Cetraro la Flottiglia internazionale impegnata nella missione umanitaria Springs 2026, diretta verso Gaza, accolta da ... gazzettadelsud.it La Flotilla a Cetraro, arrivata al porto la prima imbarcazione battente bandiera palestineseAd accoglierla un gruppo di attivisti e un vento intenso che ha reso complicato l’attracco. La barca sosterà nel centro tirrenico per una decina di giorni, le altre attese a breve ... cosenzachannel.it