Venerdì 3 aprile alle 21, nel borgo medievale di Portico di Romagna, si svolgerà la Processione del Cristo Morto. La manifestazione si svolge incentrata sulla rappresentazione religiosa che coinvolge le strade storiche del paese. La processione è un evento tradizionale che richiama la partecipazione della comunità locale e si svolge in un’atmosfera di forte valore storico e culturale.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Portico di Romagna torna alla dimensione raccolta del rito con la Processione del Cristo Morto, in programma venerdì 3 aprile alle 21. La partenza è fissata dalla Chiesa di Santa Maria in Girone, in via Roma 12, e il corteo attraversa il paese fino alla Chiesa della Madonna del Sangue. La rappresentazione si sviluppa nel borgo medievale illuminato dalle torce, con circa cinquanta figuranti in costume, soldati a cavallo e accompagnamento del corpo bandistico con musiche sacre. Il museo civico San Domenico apre alla grande mostra dedicata al Barocco: tra i 200 capolavori le opere di Bernini, Rubens e Fontana Il museo civico San Domenico apre alla grande mostra dedicata al Barocco: tra i 200 capolavori le opere di Bernini, Rubens e Fontana 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Una rappresentazione che si sviluppa nel borgo medievale: a Portico la Processione del Cristo Morto

Articoli correlati

Processione del venerdì santo e rappresentazione del Cristo morto a Viterbo: il programmaViterbo rivive la tradizione grazie alle celebrazioni del venerdì Santo, nel cuore del suo centro storico.

Venerdì Santo, in centro sfila la processione dell’Addolorata e del Cristo MortoAnche quest’anno si rinnova da Palermo un forte e accorato appello per la pace nel mondo.

Contenuti utili per approfondire su Una rappresentazione che si sviluppa...

Temi più discussi: La Passione di Cristo, i gladiatori, il mercato romano e il Premio Nano Campeggi: a Grassina torna la Rievocazione Storica; Troia, Settimana Santa 2026; Fede e tradizione nei riti della Settimana Santa 2026 a Ortona: il programma completo degli eventi che precedono la Pasqua; La Passione con 500 figuranti: una tradizione che si rinnova a Grottammare.

Via Crucis vivente e Processione dei Giudei prima di Pasqua in Emilia-Romagna: dove andareVenerdì 3 aprile Frassinoro si anima con circa 500 figuranti per la rappresentazione: tradizione che si rinnova ogni 3 anni dal 1906. E a Pennabilli ogni stazione è affidata a un gruppo familiare ... ilrestodelcarlino.it

La Passione con 500 figuranti: una tradizione che si rinnova a GrottammareGROTTAMMARE Il Venerdì Santo del 3 aprile si snoderà in un intenso programma di riti, fede e tradizione: dalla secolare Sacra ... msn.com

Saltara, torna la Processione del Cristo Morto con 250 figuranti facebook