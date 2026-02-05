Chris Hemsworth stupito per il ritorno di Chris Evans in Avengers | Doomsday | Nessuno lo sapeva!

Chris Hemsworth si è detto sorpreso di vedere di nuovo Chris Evans nel cast di Avengers: Doomsday. L’attore di Thor non si aspettava il ritorno del collega nei panni di Captain America, e ha ammesso di essere rimasto senza parole quando ha scoperto la notizia. La presenza di Evans nel film ha preso tutti alla sprovvista, compreso Hemsworth.

La star di Thor ha ammesso di essere rimasto sorpreso di rivedere il collega di nuovo nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Captain America. Chris Hemsworth ha confessato che nessuno del cast sapeva che Chris Evans sarebbe ritornato ad interpretare Steve RogersCaptain America nel Marvel Cinematic Universe in occasione del nuovo lungometraggio in arrivo a fine anno, Avengers: Doomsday. Dopo aver lasciato il franchise dopo l'ultimo grande successo di critica e pubblico, Avengers: Endgame, Chris Evans è pronto a tornare nei panni di Cap nel prossimo blockbuster e Hemsworth ha commentato con stupore il ritorno della co-star.

