Lukaku e il Napoli | rottura che pare insanabile cosa rischia il belga?

La relazione tra il Napoli e Romelu Lukaku si è interrotta definitivamente, senza possibilità di riavvicinamento. La rottura, secondo fonti vicine alle parti, sembra ormai insanabile e non ci sono segnali di un possibile ritorno di Lukaku in maglia azzurra. La situazione attuale riguarda esclusivamente questioni contrattuali e sportive, senza ulteriori sviluppi ufficiali al momento.

La rottura tra il Napoli e Romelu Lukaku appare ormai definitiva, con margini di ricucitura praticamente inesistenti. Dopo giorni segnati da tensioni e incomprensioni, la situazione è degenerata fino a costringere il club a prendere una posizione chiara e rigida in vista della ripresa degli allenamenti a Castel Volturno. Alla base del conflitto, secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, c’è la decisione dell’attaccante belga di restare ad Anversa per allenarsi individualmente con un preparatore personale, saltando alcune sedute senza autorizzazione. Un comportamento che la società non ha accettato, interpretandolo come una mancanza di rispetto verso le regole interne e il gruppo squadra. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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