LIVE Giro dell’Appennino 2026 in DIRETTA | Crescioli la spunta su Pesenti e l’eterno Pozzovivo

Durante la corsa del Giro dell’Appennino 2026, i due ciclisti appartenenti alla squadra Polti VisitMalta sono riusciti a mettere sotto pressione Pozzovivo, che si è trovato a lottare per mantenere la posizione. Alle 16:19, si è registrato un gioco di squadra efficace tra i due atleti, che hanno conquistato i primi due posti davanti a Pozzovivo. La diretta è ancora in corso e gli aggiornamenti continuano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:19 Gioco di squadra perfetto con i due Polti VisitMalta che sfiancano Pozzovivo prendendosi il primo ed il secondo posto. Terzo l’eterno corridore di Policoro. Volata del gruppo regolata dallo svizzero Balmer. VINCE CRESCIOLI! ULTIMO CHILOMETRO 16:13 2 km all’arrivo di Genova. L’ucraino vede i rivali, è a soli 11 secondi. 16:12 3000 metri al traguardo. Ponomar a 18 secondi, gruppo a 50. 16:11 Ci prova anche l’ucraino Ponomar, che si è riportato a 20 secondi dal terzetto di testa. 16:11 Il gruppo ha rosicchiato una ventina di secondi ma è a quasi un minuto dal trio di attaccanti. 16:09 5 km all’arrivo! 16:07 Terzetto di testa ormai entrato nell’abitato di Genova.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dell’Appennino 2026 in DIRETTA: Crescioli la spunta su Pesenti e l’eterno Pozzovivo Notizie correlate LIVE Giro dell’Appennino 2026 in DIRETTA: tanti italiani protagonistiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del Giro dell’Appennino 2026. LIVE Giro dell’Appennino 2026 in DIRETTA: il gruppo accelera in vista delle salite decisiveCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:49 Dopo l’accelerata il gruppo torna a concedere qualcosa ai 7 fuggitivi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Giro dell’Appennino 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Percorso per corridori completi; Fine settimana di grande sport su Telenord: Giro dell'Appennino in diretta, Stadio Goal Genoa e Sampdoria e Forever; GIRO DELL'APPENNINO, GENOVA ASPETTA LA SUA CLASSICA. I PARTENTI. LIVE; Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (20 – 26 Aprile). LIVE Giro dell’Appennino 2026 in DIRETTA: gruppo compatto ai piedi della salita decisivaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:01 TV sprint di Bolzaneto conquistato da Crescioli dinanzi a Pesenti e Pozzovivo. 15:58 Terminata la discesa ... oasport.it Giro dell’Appennino 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Percorso per corridori completiSi apre oggi l'edizione numero 87 del Giro dell'Appennino. La classica italiana cambia nuovamente collocazione e verrà disputata nella giornata di ... oasport.it Altra gara senza punti per Marc Marquez, scivolato nel terzo giro - facebook.com facebook VIDEO: Ultimi 2 Chilometri Tappa 1 Giro di Turchia 2026 x.com