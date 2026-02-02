Centrosinistra e candidato unitario Bova | Disponibile se ci sarà l' accordo della coalizione

Il candidato del centrosinistra, Bova, si dice disponibile a scendere in campo se la coalizione arriverà a un accordo. Durante un incontro con i sostenitori, ha spiegato di poter dare un contributo alla città e ha confermato di essere pronto a candidarsi, ma solo se ci sarà l’intesa tra i partiti. Ora si attende una risposta ufficiale dai leader della coalizione.

Il medico ed ex consigliere conferma i rumors attorno al suo nome proposto al tavolo che non abbandona l'idea di una figura super partes e non ha ancora l'unanimità sulle primarie “Sento di poter dare un contributo alla città e se mi fosse chiesto di candidarmi darei la mia disponibilità”. Filippo Bova, medico ed ex consigliere metropolitano, conferma i rumors attorno a una sua designazione come candidato sindaco unitario del centrosinistra per le prossime comunali di Reggio Calabria. Sebbene venerdì scorso una riunione limitata ai soli partiti abbia provato a raggiungere l'accordo verso le primarie, la trattativa nel tavolo progressista è tutt'altro che conclusa.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il centrosinistra di Reggio Calabria si prepara a scegliere il candidato sindaco attraverso le primarie, che si terranno probabilmente il 1 marzo.

La coalizione di centrosinistra, composta da dieci liste, ha formalizzato il suo accordo per le prossime elezioni comunali.

Elezioni a Reggio, ufficiale: primarie per il centrosinistra. Firmato il documentoFumata bianca dopo la riunione odierna. Nessuna intesa sul candidato unitario, il centrosinistra sceglie la via delle primarie. Anche se nel documento ... citynow.it

Tanti nodi, poco tempo: centrosinistra reggino chiamato a decidereNon c'è solo il bivio tra primarie e candidato unico, sul tavolo anche le circoscrizioni e le prossime candidature: e ancora mancano 2 assessori dalla Giunta ... citynow.it

Il candidato del centrosinistra, Fabio Tarantino, ha ricevuto una spinta decisiva dai comuni medio-piccoli, mentre dall’altra parte vecchie e nuove ruggini hanno fermato Poli Bortone e coloro che si erano intestati una vittoria che sembrava annunciata - facebook.com facebook

Andrea Martella è il candidato sindaco di Venezia del centrosinistra. 'Accetto questa responsabilità con il rispetto per la complessità della sfida' #ANSA x.com