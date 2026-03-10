Fiaccolata 25 aprile la Comunità ebraica non ci sarà ma l' Anpi smonta la polemica | Al tavolo avevano detto di capire l' esigenza della città

Il 25 aprile si avvicina e anche quest’anno si anticipano le tensioni legate alle celebrazioni della Festa della Liberazione. La Comunità ebraica ha comunicato che non parteciperà alla fiaccolata, mentre l’Anpi ha precisato che, al tavolo di coordinamento, era stato espresso l’intendimento di rispettare le esigenze della città. Le discussioni si moltiplicano già in anticipo rispetto alla data ufficiale.

Il 25 aprile, festa della Liberazione, è fra ben più di un mese ma come spesso avviene, anche alla luce degli scontri che vi sono stati l'anno scorso, all'inizio e al termine del corteo cittadino, le polemiche deflagrano con buon anticipo. Nelle scorse occasioni la ragione delle tensioni è stata la cravatta della Nato indossata, insieme allo sventolio dei colori dell'Ucraina, dal consigliere comunale di +EuropaRadicali, Silvio Viale, e il richiamo alla bandiera dello Stato d'Israele portato dalla Brigata ebraica. Stavolta è lo Shabbat, ovvero il settimo giorno della settimana ebraica, il venerdì, in cui gli ebrei riposano fino al tramonto del sabato sera. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Sighel smonta la polemica su Arianna Fontana: a cosa si riferiva quando ha detto “Chi la conosce?”Con un messaggio pubblicato su Ingragram Pietro Sighel spiega com'è davvero il rapporto con Arianna Fontana: "Non ho mai voluto mancare di rispetto.

Belluno, bimbo lasciato a piedi dal bus, parla l’autista: “Sono mortificato, ma non ci avevano detto nulla sui minori”Dopo lo sdegno nazionale, l’amministrazione torna sui suoi passi e ripristina il normale biglietto da 2,50 euro.

