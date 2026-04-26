Lucia Tognela sbranata dai cani sequestrati cinque Dogo | gli accertamenti sulle cause della morte

Una donna è stata trovata senza vita in un bosco di Trivigno, in provincia di Sondrio, con ferite compatibili con morsi di cani. Sul posto sono stati sequestrati cinque Dogo per ulteriori accertamenti. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause della morte e sulla presenza degli animali nella zona. La vittima è stata trovata in condizioni che hanno portato all’intervento delle autorità per chiarire quanto accaduto.

Lucia Tognela è stata trovata morta in un bosco a Trivigno (Sondrio) con ferite sul corpo compatibili con morsi di cani. Accertamenti in corso per stabilire se sia stata uccisa dagli animali o aggredita dopo un malore.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Lucia Tognela morta sbranata dai cani a Trivigno durante un'escursione nel bosco, sequestrati 5 Dogo argentiniSbranata da cinque Dogo argentini mentre stava facendo una passeggiata nel bosco. Leggi anche: Sbranata da cinque cani nei boschi: muore a 60 anni Lucia Tognela in Valtellina Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lucia Tognela, chi era la donna sbranata e uccisa da un branco di cani; Morte di Lucia Tognela, si indaga sui cani in attesa dell'autopsia; Lucia Tognela morta sbranata in Valtellina: cosa sappiamo. L'autopsia, le segnalazioni precedenti per cinque cani lasciati liberi, i test del dna, i dogo affidati all'Ats; Sbranata dai cani, la vittima è Lucia Tognela di 60 anni: indagini in corso, si segue la pista degli animali di grossa taglia del posto. Lucia Tognela sbranata dai cani, sequestrati cinque Dogo: gli accertamenti sulle cause della morteLucia Tognela è stata trovata morta in un bosco a Trivigno (Sondrio) con ferite sul corpo compatibili con morsi di cani ... fanpage.it Lucia Tognela, morta a 60 anni nel bosco di Trevigno: l’ipotesi di un branco di cani che l’ha sbranataSi chiamava Lucia Tognela, la donna di sessant'anni che è stata trovata morta in un bosco a Trivigno (Sondrio): aveva ferite sul corpo compatibili a morsi ... fanpage.it Oggi non possiamo restare in silenzio davanti alla cronaca che arriva da Trivigno (Sondrio). La morte di Lucia Tognela, 59 anni, non è solo una tragedia immane che colpisce una famiglia e una comunità, ma apre una ferita profonda su temi che ci riguardano - facebook.com facebook Trivigno, muore Lucia Tognela: ipotesi aggressione di cani, disposta l’autopsia x.com