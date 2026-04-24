Un uomo di 60 anni è stata trovata morta lungo un sentiero di Trivigno, in provincia di Sondrio. La donna, originaria di Bianzone, è stata vittima di un attacco di cani di grossa taglia, identificati come cinque esemplari di dingo argentino, che sono stati posti sotto sequestro. La scena ha suscitato sgomento tra la comunità locale, mentre le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze della tragedia.

Tirano (Sondrio), 24 aprile 2026 – Sconcerto e sgomento per la morte di Lucia Tognela, la sessantenne di Bianzone (in provincia di Sondrio) trovata morta lungo un sentiero di Trivigno, a 1.800 metri di quota. La tragedia si è consumata nel territorio comunale di Tirano. Oggi sono stati sequestrati i cinque esemplari di Dogo argentino che potrebbero essere stati i responsabili dell'assalto mortale alla donna. Il cadavere della 60enne è stato trovato a Banchelle lungo una passeggiata assai conosciuta, non lontano da una chiesetta. Il dogo argentino ha attaccato il barboncino senza un apparente motivo Il ritrovamento del corpo. Secondo quanto emerso a trovare il cadavere straziato della 60enne è stato lo stesso proprietario dei cani, spesso lasciati liberi dal recinto che li ospita e motivo di diverbi, in passato, con gli escursionisti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lucia Tognela straziata dai morsi a Trivigno: cinque dogo argentini sotto sequestro

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