Luci come stelle nelle sere gallipoline

Un lettore ha condiviso una foto scattata in zona Fontanelle a Gallipoli, mostrando luci che sembrano stelle nelle serate della città. La redazione ha deciso di dedicare questa rubrica ai propri lettori, offrendo spazi di condivisione e osservazione sulla vita locale. La foto, inviata da Enrico Campa, cattura un momento di serenità nelle sere gallipoline.

GALLIPOLI - Lo scatto di un nostro lettore, Enrico Campa, in zona Fontanelle a Gallipoli. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Luci e ombre del carcere nelle fotografie di PatrocchiÈ possibile pensare il carcere in modo diverso da come si è soliti fare? Secondo la Fondazione Solidarietà Caritas Onlus, insieme alla Diocesi di... Furti a raffica nei quartieri: "Più luci nelle zone buie""Furti ripetuti nelle abitazioni dei quartieri Fanfani, Trave e Fenile: cresce l’allarme tra i residenti". Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sciame meteorico Liridi: come e quando vederlo; La crisi del Golfo e le spese pubbliche, in Veneto Comuni costretti a tagliare: luci spente, scuole chiuse. Tutti i costi in aumento; Il valzer delle Liridi: come restare incantati dalla pioggia di stelle più antica del mondo; Lo spettacolo delle Liridi: Una pioggia di meteore sta illuminando i nostri cieli: ecco come avvistarla | blue News. Luci come stelle nelle sere gallipolineGALLIPOLI - Lo scatto di un nostro lettore, Enrico Campa, in zona Fontanelle a Gallipoli. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama La foto del giorno e scopo ... lecceprima.it Le luci, le stelle, la tela: Le meraviglie essenzialiMi piace dipingere cose che con l’inquinamento ormai non si vedono più. Così riproduco la diversa magnitudine e classe spettrale di ciascun astro. Piccole luci led e il blu delle tele. In un ... ilgiorno.it Architetture nel verde, ambienti di design, armonie sofisticate di luci e suoni: i luoghi per la cura di sé puntano sul concetto di lusso primordiale con percorsi che riequilibrano e riconnettono - facebook.com facebook Luci puntate sul palco: squadra Zerbi-Celentano o squadra Pettinelli-Emanuel Lo, chi vincerà la seconda partita #Amici25 x.com