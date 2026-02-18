luci e ombre del carcere nelle fotografie di patrocchi

Patrocchi ha scattato foto che mostrano i contrasti del carcere di Prato, evidenziando sia aspetti positivi che negativi. La Fondazione Solidarietà Caritas Onlus, insieme alla Diocesi di Prato e all’Ordine degli Architetti, promuove questa mostra fotografica per far riflettere su un tema spesso affrontato solo da lontano. La mostra, aperta fino al 21 febbraio al Palazzo delle Professioni, presenta immagini che catturano momenti di speranza e di difficoltà all’interno delle mura carcerarie.

È possibile pensare il carcere in modo diverso da come si è soliti fare? Secondo la Fondazione Solidarietà Caritas Onlus, insieme alla Diocesi di Prato e all’Ordine degli Architetti, ciò è possibile e lo ha dimostrato con il progetto "Discrepanze: luci e ombre del carcere di Prato", una mostra fotografica esposta fino al 21 febbraio al Palazzo delle Professioni. La mostra è stata organizzata da don Enzo Pacini, direttore della Caritas di Prato e cappellano del carcere La Dogaia, insieme alla sociologa e fotografa Ottavia Patrocchi. Grazie al supporto da parte del direttore del carcere di Prato, Luca Cicerelli, la fotografa ha avuto accesso libero a tutta la struttura di cui ha immortalato vari ambienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

