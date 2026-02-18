Luci e ombre del carcere nelle fotografie di Patrocchi
Patrocchi ha scattato foto che mostrano i contrasti del carcere di Prato, evidenziando sia aspetti positivi che negativi. La Fondazione Solidarietà Caritas Onlus, insieme alla Diocesi di Prato e all’Ordine degli Architetti, promuove questa mostra fotografica per far riflettere su un tema spesso affrontato solo da lontano. La mostra, aperta fino al 21 febbraio al Palazzo delle Professioni, presenta immagini che catturano momenti di speranza e di difficoltà all’interno delle mura carcerarie.
È possibile pensare il carcere in modo diverso da come si è soliti fare? Secondo la Fondazione Solidarietà Caritas Onlus, insieme alla Diocesi di Prato e all’Ordine degli Architetti, ciò è possibile e lo ha dimostrato con il progetto "Discrepanze: luci e ombre del carcere di Prato", una mostra fotografica esposta fino al 21 febbraio al Palazzo delle Professioni. La mostra è stata organizzata da don Enzo Pacini, direttore della Caritas di Prato e cappellano del carcere La Dogaia, insieme alla sociologa e fotografa Ottavia Patrocchi. Grazie al supporto da parte del direttore del carcere di Prato, Luca Cicerelli, la fotografa ha avuto accesso libero a tutta la struttura di cui ha immortalato vari ambienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Metroid Prime 4 Beyond, luci e ombre del ritorno di SamusDopo diciotto anni dall'ultimo capitolo, la saga di Metroid Prime torna con Metroid Prime 4: Beyond.
Università, assegnati tutti i posti di Medicina a Messina: luci e ombre del semestre filtroAll'Università degli Studi di Messina sono stati assegnati tutti i 1.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Luci e ombre attorno a una stella in agonia; Luci e ombre del carcere nelle fotografie di Patrocchi; Luci e ombre del pianoforte: lezione-concerto di Adalberto Maria Riva a Maccagno; Mps-Mediobanca tra luci e ombre, ecco cosa dicono i primi risultati del nuovo gruppo su ricavi, costi e strategia.
Luci e ombre attorno a una stella in agoniaLa spettacolare immagine del telescopio spaziale Hubble pubblicata ieri dall’Esa mostra il suggestivo gioco di luci e ombre nella Nebulosa Uovo, modellata da polveri stellari recentemente espulse. A c ... media.inaf.it
Bari, il waterfront di San Girolamo tra luci e ombre: la «piastra» resta incompletaEra una delle zone più attese in vista dell’estate, ma ci sarà ancora da aspettare. Il quartiere sul mare può rappresentare una nuova opportunità per la movida BARI - Era una delle zone più attese in ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Luci e ombre del turismo nel Vicentino: la provincia cresce, l’Altopiano continua la sua corsa e il capoluogo, invece, perde. I dati diffusi dalla Regione Veneto Claudia Milani Vicenzi facebook
Valeria Antonucci, una delle blogger di Ombre e Luci, racconta una serata in pizzeria con gli amici nel suo nuovo post. Leggilo qui. x.com