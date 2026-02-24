Zelig - Svisti e mai visti domina la serata Giletti chiude in bellezza | tutti i dati

Gli ascolti del lunedì 23 febbraio 2026 televisivo vedono su Rai1 Rosso Volante segnare una media di 2.393.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Canale5 Zelig 30 – Svisti e Mai Visti conquista invece la serata con una media di 1.966.000 spettatori pari a uno share del 17.5%. Su Rai2 il film Dirty Dancing – Balli proibiti ottiene 1184.000 spettatori pari al 6.6%. Su Italia1 Run All Night – Una notte per sopravvivere tiene con il fiato sospeso una media di 969.000 spettatori con il 5.7%. Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (1.059.000 – 5.2%), Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti calamita 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

