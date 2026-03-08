LUCCHESE - GIOVANILI La Juniores cala ancora il settebello E da domani sarà alla Viareggio Cup

La squadra giovanile della Lucchese ha ottenuto un’ampia vittoria con il punteggio di 7-0 contro lo Sporting S. Donato, consolidando la sua serie di successi recenti. La partita si è conclusa con la sostituzione di alcuni giocatori a partire dal secondo tempo, mentre i marcatori sono stati tutti i giocatori schierati in campo. Da domani, la formazione parteciperà alla Viareggio Cup.

Lucchese 7 Sporting S.Donato 0 LUCCHESE: De Notter, Chiesa, Bossini, Pagliai, Scaglione (21' st Ezzahery), Cristofani (41' st Nannizzi), Favre (37' st Betti), Morisi, Ouadjaout (15' st Maccioni), Lazzareschi, Piroli (28' st Giorgetti). (A disp.: Murariu, Taddei, Petroni, Sarti). All.: Tempesti. SPORTING SAN DONATO: Casalvieri (25' st Guglielmi), Mangolini, Malfatti, La Selva, Kasa (27' st Martinis), Njie (35' st Castellano), Ratti (15' st Meschi), Stiavelli, Alama, Marashi (18' st Bouallali), Massart. (A disp.: Giglioli, Pieroni, Vidili). All.: Rota. Arbitro: Moriconi di Lucca. Reti: 16' pt Cristofani; 25' pt e 32' pt Bossini; 2' st Chiesa; 8' st Scaglione; 16' st Favre; 36' st Maccioni.