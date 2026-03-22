Cenaia-Lucchese 1-1 solo un pari per i rossoneri
Cenaia (Pisa), 22 marzo 2026 – La Lucchese non va oltre il pareggio sul campo del Cenaia, che passa in vantaggio e che soltanto ad inizio ripresa i rossoneri riescono a riacciuffare soltanto ad inizio ripresa grazie a un gol di Piazze. Subito sugli scudi i padroni di casa che al 2’ beneficiano di un calcio di rigore concesso per un fallo di Lorenzi su Maestu. Dagli undici metri lo stesso numero nove che si fa ipnotizzare da Milan, che para. Gli uomini di Pirozzi provano a sbloccare il match con un tiro dal limite di Santeramo all’8’. Brutto fallo a centrocampo di Kokanco su Pupeschi che rimedia una gomitata ed è costretto a giocare con la testa fasciata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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