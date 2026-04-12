Lucchese-Fratres Perignano 2-0 i rossoneri tornano in Serie D

La Lucchese ha conquistato la vittoria contro il Fratres Perignano con il punteggio di 2-0, assicurandosi la promozione in Serie D. Durante la partita, il primo gol è arrivato da un calcio di rigore trasformato da Fedato nel primo tempo, mentre Del Rosso ha siglato il raddoppio nella ripresa. Con questa vittoria, i rossoneri hanno vinto il campionato d’Eccellenza.

Lucca, 12 aprile 2026 – La Lucchese vince il campionato d’Eccellenza e torna in Serie D. I rossoneri battono il Fratres Perignano grazie al calcio di rigore trasformato da Fedato nel primo tempo ed alla rete di Del Rosso nella seconda frazione. Al Porta Elisa oltre tremilacinquecento tifosi hanno assistito al penultimo match stagionale in casa degli uomini di Pirozzi. I rossoneri partono aggressivi e al 2’ passano in vantaggio con Piazze, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Ancora pericolosi i padroni di casa con Del Rosso al 6’, che costringe l’esperto Rizzato alla deviazione in angolo. Il vantaggio arriva al 12’ Lorenzini va via sulla sinistra, lo insegue Regoli, entra in area di rigore e il numero otto rossoblù lo trattiene per la maglia, il direttore di gara da due passi indica il dischetto del rigore.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucchese-Fratres Perignano 2-0, i rossoneri tornano in Serie D Calcio. Eccellenza: Fratres Perignano espugna FucecchioPisa 22 gennaio 2026 – L’ultimo turno infrasettimanale stagionale di Eccellenza esalta ancora il Fratres Perignano. Calcio. Eccellenza: Fratres Perignano vittoria play-offPisa 26 gennaio 2026 – In Eccellenza la ventitreesima giornata di campionato esalta le due pisane in campo, Fratres Perignano e Cenaia, mentre il San...