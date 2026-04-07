I Pirati dei Caruggi tornano al Politeama Genovese con il nuovo spettacolo Toulì
I Pirati dei Caruggi riprendono il palcoscenico del Politeama Genovese con il nuovo spettacolo intitolato “Toulì”. Dopo aver registrato il tutto esaurito a novembre, la compagnia teatro torna a esibirsi in tre serate consecutive, da venerdì 10 a domenica 12 aprile. La tournée prosegue con questa serie di rappresentazioni in attesa di ulteriori date in programma.
Dopo i sold out di novembre, i Pirati dei Caruggi tornano al Politeama Genovese per tre attesissime serate da venerdì 10 a domenica 12 aprile.Enrique Balbontin, Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino e Andrea Ceccon portano in scena il nuovo spettacolo “Toulì”, nuovo capitolo dell'irresistibile. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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