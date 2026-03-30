Martedì 31 marzo, i PanPers presenteranno al Politeama Genovese il nuovo spettacolo intitolato “Terapia di coppia”. La compagnia, nota per le sue esibizioni comiche, torna in scena dopo un periodo di assenza e ha annunciato il debutto di questa produzione. L’evento si svolgerà presso il teatro genovese, che ospita regolarmente spettacoli di varietà e comicità.

Martedì 31 marzo i PanPers tornano al Politeama Genovese con “Terapia di coppia”. Dopo tanti anni qualche screzio è sempre inevitabile: la più piccola questione può esplodere in un caso di stato. È naturale, è umano, basta non mollare. Succede a tutti, anche a Luca Peracino e Andrea Pisani, in arte i PanPers, che, dopo anni a condividere gioie, dolori, amicizie, sogni, speranze e persino il profilo Instagram, hanno forse bisogno di un aiuto per salvare questa coppia decennale prima che si sgretoli. Serve il consulto di qualcuno esperto che sappia ascoltare e che sia in grado di analizzare gli aspetti che rendono unico ogni essere umano in modo che possano convivere in armonia con quelli di un altro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - I PanPers tornano al Politeama Genovese con il nuovo spettacolo “Terapia di coppia”

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‘Terapia di coppia’, a Ferrara arriva lo spettacolo comico dei PanpersNella serata del 20 (ore 21), presso il Teatro Nuovo di Ferrara, si terrà lo spettacolo ‘Terapia di coppia’ di e con i Panpers.