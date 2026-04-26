Nel panorama del fumetto contemporaneo, alcuni artisti tracciano percorsi che uniscono diverse discipline come l’editoria, la pubblicità e la narrazione visiva. Tra questi, un illustratore si distingue per la capacità di muoversi tra il mondo del fumetto e quello dello storyboard, creando un ponte tra due linguaggi complementari. La sua attività evidenzia come il lavoro artistico possa attraversare e intrecciare settori diversi, senza seguire un percorso lineare.

Nel fumetto contemporaneo ci sono percorsi che non seguono una linea retta, ma si costruiscono attraversando ambiti diversi, tra editoria, pubblicità e narrazione visiva. Luca Bonessi è uno di quegli autori che hanno fatto della versatilità il proprio punto di forza e sarà ospite al Lanciano nel Fumetto 2026. Disegnatore romano, il suo percorso si sviluppa tra fumetto seriale e lavoro da storyboard artist, mantenendo sempre al centro il disegno come strumento di racconto. Gli inizi tra riviste e prime pubblicazioni. L’esordio arriva con le pubblicazioni di Eura Editoriale, dove realizza storie per riviste come Skorpio e Lancio Story, due realtà storiche del fumetto popolare.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Luca Bonessi: tra fumetto e storyboard, un segno che si muove tra mondi diversi

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