Valerio Piccioni | dal fumetto italiano alla didattica il segno che attraversa le storie

Valerio Piccioni è un autore che ha percorso diverse tappe nel mondo dell’arte e dell’educazione, passando dal fumetto alla didattica. Nel suo lavoro, il segno grafico rappresenta un elemento distintivo che si manifesta sia nelle storie disegnate che nelle attività di insegnamento. La sua attività si caratterizza per un continuo attraversamento tra creatività e formazione, con un’attenzione particolare ai dettagli che lasciano un’impronta visibile e riconoscibile.

Nel fumetto ci sono autori che costruiscono mondi, e altri che li attraversano, lasciando un segno riconoscibile in ogni passaggio. Valerio Piccioni appartiene a questa seconda categoria e sarà ospite al Lanciano nel Fumetto 2026. Disegnatore romano, il suo percorso si sviluppa nel tempo con coerenza e continuità, muovendosi tra alcune delle realtà più importanti del fumetto italiano e costruendo una carriera fatta di storie, collaborazioni e crescita costante. Gli inizi e l’ingresso nel fumetto italiano. L’esordio arriva nel 1995 con una storia di Max Living, pubblicata da L’Arca Perduta, a cui seguono due storie brevi per L’Intrepido, rivista storica che ha rappresentato un passaggio fondamentale per molti autori italiani.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Valerio Piccioni: dal fumetto italiano alla didattica, il segno che attraversa le storie Notizie correlate La nuova didattica dell’italiano. A lezione gli insegnanti dal mondoRecanati diventerà un punto di riferimento internazionale per la didattica dell’italiano come lingua straniera, da lunedì a venerdì. Leggi anche: L'italiano del deserto, l'indiano che ha rinviato le nozze... Storie di portabandiera