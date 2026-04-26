Il 24 aprile, Pari e Tina Zhu Caruso hanno comunicato la fine della loro relazione. Le due donne continueranno a mantenere un rapporto di amicizia e si impegneranno insieme per i diritti delle persone con disabilità. La notizia ha fatto il giro dei media, attirando l’attenzione su questa coppia che aveva condiviso il proprio percorso all’interno del programma televisivo.

? Cosa sapere Pari e Tina Zhu Caruso hanno annunciato la fine della relazione il 24 aprile.. Le ex compagne manterranno un rapporto di amicizia e impegno per i diritti disabili.. Il 24 aprile, Pari e Tina Zhu Xi Caruso hanno annunciato la fine della loro relazione sentimentale nata durante la terza stagione della serie Netflix Love on the Spectrum. Le due protagoniste, che avevano attirato l’attenzione del pubblico con il loro incontro durante un appuntamento al buio, hanno confermato tramite i propri profili social che il legame romantico si è interrotto. Pari ha spiegato ai propri follower che, nonostante le domande ricevute sulla tenuta della coppia, la decisione di separarsi è stata presa per seguire percorsi differenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Love on the Spectrum: addio tra Pari e Tina, binari diversi

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