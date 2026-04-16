Addio dopo 25 anni | Teddy Campbell chiede il divorzio da Tina

Dopo 25 anni di matrimonio, il batterista noto per aver collaborato con il programma televisivo condotto da un famoso presentatore ha presentato domanda di divorzio dalla cantante del duo musicale. La coppia, che ha condiviso un lungo percorso di vita e carriera, si trova ora a dover affrontare la separazione. La notizia arriva a distanza di molti anni dall'inizio della relazione, segnando una svolta significativa nella loro storia personale.

Dopo un percorso durato oltre un quarto di secolo, la realtà familiare della cantante del duo Mary Mary e del batterista dei Tonight Show Starring Jay Leno è profondamente mutata. Teddy ha presentato ufficialmente le pratiche per il divorzio nei confronti di Tina, segnando la fine di un legame iniziato nell’agosto del 2000. La separazione formale, depositata presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles, fa riferimento a una distanza già stabilita tra i due coniugi nel giugno del 2024, motivata da divergenze ormai insanabili. Le implicazioni legali e la gestione del nucleo familiare. I documenti giudiziari rivelano come la risoluzione del matrimonio stia seguendo binari molto specifici, specialmente per quanto riguarda il benessere dei figli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio dopo 25 anni: Teddy Campbell chiede il divorzio da Tina Notizie correlate Luchè a Sanremo dice addio ai loghi in vista e indossa la giacca teddy da quasi 10mila euroAlla terza serata del Festival di Sanremo, Luchè riconferma il suo stile street e classico indossando una giacca teddy color cammello di Louis... Forbidden Fruit, anticipazioni 12 marzo: Yildiz chiede ufficialmente il divorzio da HalitScopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5.