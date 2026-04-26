lotta partigiana

A Foligno, la comunità si prepara a ricordare i “Ribelli del San Carlo” in occasione del 25 aprile. La Docesi, attraverso il suo sito ufficiale, sottolinea come questa data rappresenti per la città un momento di memoria legato a persone e luoghi specifici, andando oltre la semplice celebrazione civile. La commemorazione coinvolge eventi e iniziative che rimarcano il valore di quella giornata per la storia locale.

FOLIGNO La città ricorda i “Ribelli del San Carlo“. "Il 25 aprile – spiega la Docesi nel sito ufficiale - non è solo una data sul calendario civile, ma un esercizio di memoria che, per la comunità di Foligno, trova radici profonde in luoghi e volti precisi. Uno di questi è l’Istituto San Carlo, un edificio che nel cuore della nostra città non è stato solo un centro educativo, ma una vera fucina di libertà e coscienza critica". In occasione della festa della Liberazione, si è tenuto ieri mattina nella sede del San Carlo un incontro diretto da Antonio Nizzi, coordinatore culturale della Biblioteca Jacobilli, che anche attraverso testimonianze dirette ha potuto ricostruire una pagina eroica e drammatica della storia locale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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