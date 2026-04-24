Per il 25 aprile si ricorda il primo documentario italiano dedicato alla resistenza partigiana, intitolato «Giorni di gloria» (1943-1945). Si tratta di un archivio collettivo che raccoglie immagini e testimonianze di quegli anni, offrendo uno sguardo diretto sulla lotta antifascista. Il film, realizzato negli anni successivi alla fine della guerra, rappresenta uno dei primi tentativi di narrare visivamente gli eventi della resistenza italiana.

Liberazione Il primo documentario realizzato nell'Italia in guerra, fra gli altri da Mario Serandrei, Giuseppe De Santis, Visconti Liberazione Il primo documentario realizzato nell'Italia in guerra, fra gli altri da Mario Serandrei, Giuseppe De Santis, Visconti Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Per il 25 aprile vogliamo ricordare il primo documentario italiano dedicato alla resistenza, Giorni di gloria (1943-1945). Poco più di un’ora di immagini «militanti» con la regia di Mario Serandrei, Giuseppe De Santis, Marcello Pagliero e Luchino Visconti; e la narrazione fuori campo affidata alle voci di Umberto Calosso e Umberto Barbaro.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Giorni di gloria», un archivio collettivo della lotta partigiana

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