Omaggio ai caduti nella lotta partigiana e la ’merenda resistente’ a Serravalle

A Serravalle si è svolta una manifestazione dedicata ai caduti della resistenza partigiana, con un momento di commemorazione e una merenda condivisa. La mattina ha visto la partecipazione di diverse persone, che hanno ricordato gli eventi storici legati alla lotta contro il fascismo e il nazismo. Nel frattempo, a Empoli si è tenuta una cerimonia per celebrare gli 81 anni dall’indipendenza dell’Italia e dall’inizio della Repubblica democratica.

EMPOLI Doppia ricorrenza per una mattina di ricordo e riflessione. Empoli celebra gli 81 anni dall’indipendenza dell’Italia dal nazi-fascismo e dall’avvio del percorso democratico. Domani saranno tre le consuete tappe in memoria dei caduti nella lotta partigiana e dei civili uccisi fino al 1945. Il programma prenderà il via alle 9 nella Chiesa Collegiata di Sant’Andrea in piazza Farinata degli Uberti, con la celebrazione della Santa Messa in suffragio dei caduti nella Guerra di Liberazione. Dalle 9.45 si terrà il corteo per le vie cittadine fino ad arrivare, alle 10, in piazza XXIV Luglio, con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento dell’Antifascismo e della Resistenza.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Omaggio ai caduti nella lotta partigiana e la ’merenda resistente’ a Serravalle QUANDO I FASCISTI SI UNIRONO AI PARTIGIANI 28 APRILE 1945 Notizie correlate 25 aprile, La Russa: “Rifarei l’omaggio ai partigiani e ai caduti della Repubblica di Salò”(Adnkronos) – Celebrare nel giorno della Liberazione dal nazifascismo sia i partigiani che i fascisti della Repubblica di Salò? "Lo rifarei". La Russa, l’invito alla pacificazione: “Per il 25 aprile rifarei l’omaggio ai partigiani e ai caduti di Salò”“Celebrare nel giorno della Liberazione dal nazifascismo sia i partigiani che i fascisti della Repubblica di Salò? “Lo rifarei“. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Omaggio ai caduti nella lotta partigiana e la ’merenda resistente’ a Serravalle; La Russa, un nuovo caso. Omaggio per il 25 aprile anche ai caduti di Salò; Fiori deposti al monumento ai caduti a Gragnano, l'omaggio degli alpini di Agazzano; Castellarano celebra il 25 Aprile: omaggio ai deportati e prime Pietre d’inciampo nel territorio comunale. Omaggio ai caduti nella lotta partigiana e la ’merenda resistente’ a SerravalleCittadini, istituzioni e associazioni pronti per la ricorrenza che riavvolge il nastro della memoria . lanazione.it Modena rende omaggio ai caduti nell’81° anniversario della LiberazioneLe iniziative istituzionali dedicate all’81° anniversario della Liberazione di Modena dal nazifascismo hanno preso il via oggi, mercoledì 22 aprile, con la tradizionale deposizione delle corone in mem ... sassuolo2000.it “Pecore Elettriche”, si chiama così in omaggio a Philip Dick. E' disponibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e si occupa di politica, di cultura, libri, videogiochi e serie tv Leggi l'articolo #Trump - facebook.com facebook Esprimo grande soddisfazione. È la vittoria del buonsenso, un omaggio a un protagonista assoluto del nostro Paese. Berlusconi è un grande italiano. x.com