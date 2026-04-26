In Toscana, si studia un nuovo metodo per contrastare l’erosione della costa. Gli esperti suggeriscono di evitare l’utilizzo di ghiaia e di sfruttare i sedimenti che arrivano dal fiume Arno. La proposta prevede la creazione di un canale per convogliare i sedimenti sulla spiaggia, puntando così a un ripascimento naturale delle aree più a rischio. Il progetto si basa su interventi di gestione dei sedimenti lungo la costa.

Pisa, 26 aprile 2026 – Niente spiagge di ghiaia, ma un nuovo canale per riportare i sedimenti lungo la costa e favorire un ripascimento naturale. È questa la proposta contro l’erosione del litorale pisano avanzata dall’ingegner Giorgio Gentilini, intervenuto venerdì a un incontro organizzato dall’associazione Amici di Pisa. Autore del libro “Litoralis”, Gentilini da anni studia le cause dell’arretramento della costa di Marina di Pisa e le possibili soluzioni, indicando nella gestione dei sedimenti il nodo centrale. “L’erosione della costa pisana - spiega - deriva da interventi che hanno alterato l’equilibrio dell’Arno: taglio dei meandri, bonifiche e argini più alti hanno accelerato le piene, erodendo i fondali.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lotta all’erosione sulla costa toscana. L’esperto: “Niente ghiaia. La soluzione è sfruttare i sedimenti in arrivo dall’Arno”

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