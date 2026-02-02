Da Baratti a Torre Mozza la costa degli Etruschi sta franando I luoghi del cuore messi a rischio dall’erosione

Piombino (Livorno), 2 febbraio 2026 – A qualche metro di distanza dalla spiaggia di Torre Mozza c'è una scogliera sommersa. Qualcuno attribuisce quei resti all'antica via Aurelia, altri parlano semplicemente di una strada romana. Quel che è certo è che si allontana da riva ogni anno che passa, o meglio: il mare avanza ed erode la battigia, inghiottendo quel poco che ancora resta di una delle spiagge più note – e frequentate – della Toscana. L'erosione divora la costa degli Etruschi. L'ultima vittima è un pino secolare, come testimoniano le immagini pubblicate sulla pagina Facebook 'I nostalgici di Torre Mozza'.

