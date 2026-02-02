A San Severo torna il tradizionale appuntamento con la festa di piazza di Carnevale

A San Severo torna la festa di Carnevale. Per due giorni, piazza si riempie di colori, musica e maschere, coinvolgendo centinaia di giovani. L’evento, organizzato dal Comune con le scuole locali, è ormai una tradizione che riprende con entusiasmo ogni anno.

Il programma prevede la sfilata del Carnevale dei bambini venerdì 13 febbraio con raduno alle 9 in piazza Allegato. Martedì 17 febbraio alle 17 in piazza Municipio ci sarà il ‘Funerale a Carnuvel’ con corteo funebre come da tradizione. Alle 18 mascotte e animazione per bambini, musica, palloncini, dj set e stand enogastronomici con dolci, frittelle e caramelle. Alle 19 premiazione dei partecipanti della sfilata del carnevale dei bambini e alle 20 musica italiana e buonumore con la ‘Mmuina – Renzo Arbore Tribute band Orchestra all’italiana. “Sarà un magnifico Carnevale – dichiarano il sindaco Lidya Colangelo ed il vice sindaco con delega alla Cultura Anna Paola Giuliani – con il coinvolgimento di tantissimi studenti e scuole.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

