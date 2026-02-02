A San Severo torna il tradizionale appuntamento con la festa di piazza di Carnevale

Da foggiatoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Severo torna la festa di Carnevale. Per due giorni, piazza si riempie di colori, musica e maschere, coinvolgendo centinaia di giovani. L’evento, organizzato dal Comune con le scuole locali, è ormai una tradizione che riprende con entusiasmo ogni anno.

Il programma prevede la sfilata del Carnevale dei bambini venerdì 13 febbraio con raduno alle 9 in piazza Allegato. Martedì 17 febbraio alle 17 in piazza Municipio ci sarà il ‘Funerale a Carnuvel’ con corteo funebre come da tradizione. Alle 18 mascotte e animazione per bambini, musica, palloncini, dj set e stand enogastronomici con dolci, frittelle e caramelle. Alle 19 premiazione dei partecipanti della sfilata del carnevale dei bambini e alle 20 musica italiana e buonumore con la ‘Mmuina – Renzo Arbore Tribute band Orchestra all’italiana. “Sarà un magnifico Carnevale – dichiarano il sindaco Lidya Colangelo ed il vice sindaco con delega alla Cultura Anna Paola Giuliani – con il coinvolgimento di tantissimi studenti e scuole.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su San Severo Carnevale

In piazza le Stelle di Natale AIL: torna il tradizionale appuntamento con la solidarietà

Torna la tradizionale fiera di San Severo. Luna park e mercati in centro

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su San Severo Carnevale

Argomenti discussi: Torna il Carnevale di San Severo! Venerdì 13 e martedì 17 febbraio; Linea Pescara-Foggia, riprende dal pomeriggio la circolazione ferroviaria fra San Vito Lanciano e San Severo; Torna il Carnevale di San Severo: due giorni di festa tra bambini, musica e tradizione; Gli rubano l'auto sotto gli occhi, insegue i ladri nel traffico: Fermatelo, fermatelo! - FoggiaToday.

a san severo tornaCARNEVALE SAN SEVERO Torna il Carnevale di San Severo: due giorni di festa tra bambini, musica e tradizioneColori, musica, tradizione e tanto divertimento: venerdì 13 e martedì 17 febbraio torna il Carnevale di San Severo, uno degli appuntamenti più attesi dalla città, promosso dal Comune in sinergia con ... statoquotidiano.it

Torna la tradizionale fiera di San Severo. Luna park e mercati in centroCASTELFRANCOEcco la fiera di San Severo. Ieri è iniziato l’allestimento del luna park. Le giostre cominceranno a girare domani e continueranno fino al fierone di martedì 18, giorno dedicato al patrono ... lanazione.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.