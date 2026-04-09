Manù Squillante presenta uno spettacolo che unisce poesia e musica al Politeama di Napoli, in programma mercoledì 15 e giovedì 16 aprile alle 20. La rappresentazione combina immagini, suoni e momenti di silenzio, creando un racconto che si svolge sul palco del teatro partenopeo. L’evento coinvolge il pubblico in un’esperienza artistica che mescola diverse forme espressive in un’unica performance.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Manù Squillante porta in scena poesia e musica al Politeama di Napoli

Al Sancarluccio in scena “…e arriva Lei! - Gocce d’anima tra musica e poesia”Nel piccolo scrigno scenico del Nuovo Teatro Sancarluccio, tra le vie eleganti di San Pasquale a Chiaia, da venerdì 13 a domenica 15 marzo prende...

Al Trianon Viviani Gianfranco Gallo in una dedica a Napoli tra musica e poesiaI prossimi appuntamenti al Trianon Viviani: Gianfranco Gallo in una dedica a Napoli tra musica e poesia.