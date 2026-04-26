L’orgoglio di gasp Il quarto posto? Mica siamo morti

Dopo aver risolto le tensioni interne e aver posizionato l’allenatore al centro della squadra, la Roma ha ottenuto una vittoria in trasferta, risultato che mancava dal 18 gennaio. La squadra ha commentato il quarto posto come un risultato positivo, senza considerarlo un fallimento. La vittoria in trasferta è arrivata dopo un periodo di difficoltà, segnando un cambiamento nelle prestazioni della squadra.

Sarà un caso, ma risolte le tensioni interne, con Gasperini messo al centro della Roma, la Roma torna a vincere in trasferta e non accadeva dal 18 gennaio. Di più: torna a -2 dalla Juventus e dalla Champions, aspettando la risposta dei bianconeri: "Bravi i ragazzi a tenere le tensioni esterne fuori da Trigoria. E’ una vittoria importante e vi garantisco che non è stato difficile preparare la partita, perché ho ragazzi forti e bravi, che pensano solo ad allenarsi bene e giocare. E ora che recuperiamo qualche pezzo, da Wesley a Dybala, con la crescita di El Aynaoui e Malen che ha alzato il livello, siamo più competitivi. Fossimo stati sempre questi forse parleremmo di altro, ma non dateci per spacciati per il quarto posto: non siamo mica morti".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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