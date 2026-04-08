Nella corsa al quarto posto, due giocatori sembrano avere un vantaggio rispetto agli altri, mentre un allenatore viene descritto con un paragone che richiama un personaggio di Flaiano. Il Como appare in una posizione favorevole per ottenere la qualificazione in Champions League, con l'allenatore che valuta anche le strategie a lungo termine. L’Atalanta, invece, potrebbe ancora inserirsi nella competizione, nonostante le difficoltà.

in tre per il quarto posto, l’ultimo utile per la Champions: Como 58, Juventus 57, Roma 54. Oggi la situazione è questa, tra una settimana chissà. La Roma sembra in “recessione”, ma se, nel prossimo weekend, Como-Inter finisse pari e l’Atalanta battesse la Juventus, la squadra di Gian Piero Gasperini — impegnata all’Olimpico contro il Pisa quasi retrocesso — riprenderebbe colore. Non c’è un pretendente forte e chiaro al quarto posto, la stessa Atalanta potrebbe rientrare in pista, questo ha detto l’ultima giornata di campionato. Como, Juve e Roma restano in fila indiana, nessuna ha ancora “strappato”. Tutto rimane aperto. Il Como si è quasi fermato a Udine, contro un avversario che fa della struttura fisica la sua arma migliore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Corsa al quarto posto: Fabregas ha due vantaggi, Gasp sembra il marziano di Flaiano

Il Como vola al quarto posto, Fabregas svela: “Stiamo realizzando quello che avevamo programmato di fare due anni fa”Manita del Como di Cesc Fabregas al Pisa: un netto 5-0 dei lariani che volano a 57 punti, soli al quarto posto a +3 sulla Juventus.

Fabregas applaude i suoi, i lariani restano al quarto posto. Il Como ha fatto il salto di qualità: "La classifica? Si guarda alla fine»La vittoria del Como a Cagliari ha dato la possibilità ai lariani, di giocarsi una sfida per la Champions, domenica al Sinigaglia contro la Roma.

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Como, Juve, Roma e Atalanta in corsa per il quarto posto: chi va in Champions a pari puntiAllo stato dei fatti, dopo la 31ª giornata, qualora ci fossero un fotofinish con addirittura quattro squadre a pari punti, a prevalere sarebbe il Como che ha un maggior numero di punti (9) nella mini ... fanpage.it

Pagina 4 | Il calendario di Roma, Como, Juve e Atalanta: chi è messo meglio per la corsa Champions al quarto postoGasperini ko, Fabregas frena, Spalletti e Palladino vincono: tutti i prossimi incontri delle squadre impegnate nella lotta per accedere alla competizione europea più prestigiosa ... tuttosport.com

PERCHÉ CONTE SI AUTOCANDIDA. MA ALLEGRI È IN CORSA (SMENTITE A PARTE). E VLAHOVIC SI ROMPE SEMPRE https://youtu.be/9grBtWV-jJc - facebook.com facebook

Corsa al ribasso per il petrolio, perde il 18% e scende sotto i 100 dollari al barile. Il Wti scende a 93,03 dollari. Crollo del prezzo con il cessate il fuoco #ANSA x.com