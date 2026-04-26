loreto in tre per la conquista del comune

A poche settimane dalle elezioni comunali, tre candidati si contendono la fascia di sindaco nella città mariana, ciascuno supportato da una lista civica diversa. La campagna elettorale si prepara a entrare nel vivo, con i candidati pronti a presentare le proprie proposte ai cittadini. La corsa è aperta e il voto si avvicina, determinando il futuro amministrativo della città.

La città mariana corre con tre candidati a sindaco alle prossime amministrative, tutti e tre sostenuti da altrettante liste civiche. Il sindaco uscente Moreno Pieroni si ripresenta con la lista "Loreto nel cuore" candidando a consiglieri: Christian Anticaglia, Andrea Areni, Giacomo Bianchi, Antonio Brugè, Giada Camilletti, Michele Carletti, Francesca Carli, Cristina Castellani, Silvia Giampaoli, Raffaele Lombardo, Donatella Marani, Nazzareno Pighetti, Fabiola Principi, Daniela Romanini, Maria Teresa Schiavoni, Giovanni Tanfani. L’avvocato Anna Maria Ragaini, con la sua lista "Loreto Progressista", ha presentato: Matteo Araujo Ribeiro, Gaia...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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«Ci sono 49 piccoli comuni Troppi, dimezziamoli con le fusioni». Rassegna di mercoledì 18 febbraio

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