juventus tre match per la conquista del quarto posto

La Juventus si prepara a disputare tre partite decisive per ottenere il quarto posto in classifica, che al momento è occupato dal Napoli di Antonio Conte. Dopo essersi eliminata dalla Coppa Italia e dalla Champions League, la squadra bianco-nera si concentra sul campionato, dove la lotta per la posizione continua ad essere aperta. La squadra affronta questo ciclo di incontri con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica.

Udinese Roma 1-0, Gasperini cade a sorpresa in Friuli. Decide Ekkelenkamp. Juve sola al quarto posto. Il resoconto del matchdi Redazione JuventusNews24Udinese Roma 1-0, la punizione di Ekkelenkamp condanna i giallorossi alla sconfitta.

Juventus-Inter 4-3, il commento a caldo dello studio Sky Sport | Serie A

Roma-Juventus pronostico e quote: la chicca sul big matchScopri il pronostico su Roma-Juventus con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del big match del 27° turno di campionato. calciomercato.com

Roma-Juventus, ai bianconeri servono punti in campionato: dove vedere il match in tv e streamingDopo la vittoria contro la Cremonese, la Roma si prepara ad affrontare la Juventus domenica alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico. Una partita che non ha bisogno di presentazioni, ma che assume un peso. tuttojuve.com

Conferenza stampa alla vigilia di Roma-Juventus Gasperini: equilibrio, gioco e mentalità. Su Dybala: «Sta meglio, lo valutiamo oggi». Su Soulé: rientro non imminente, forse dalla prossima settimana. Obiettivo Restare dentro a tutto, campionato ed Eu - facebook.com facebook

