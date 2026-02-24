L’Alberghiero Einstein-Nebbia di Loreto brilla al Cooking Quiz e conquista la finale internazionale di Parma

Il successo dell’Alberghiero “Einstein-Nebbia” di Loreto deriva dalla vittoria al Cooking Quiz 2026, che ha premiato le competenze pratiche degli studenti. La competizione, organizzata a Parma, ha visto la partecipazione di numerose scuole provenienti da diverse regioni italiane. La scuola di Loreto ha conquistato la finale internazionale grazie alla creatività e alla preparazione dei suoi allievi. La fase finale si svolgerà tra alcune settimane.

LORETO – Formazione, sfida e innovazione: il Cooking Quiz 2026 è entrato nel vivo a Loreto. Gli studenti e le studentesse dell'I.I.S. "Einstein - Nebbia" sono stati protagonisti del progetto didattico, di respiro europeo, che da dieci anni coinvolge gli istituti alberghieri integrando competenze tecniche e percorsi formativi innovativi basati su formazione, gamification e confronto. La giornata si è arricchita ulteriormente grazie alla masterclass firmata Alma – Scuola internazionale di cucina italiana – con lo Chef Cesare Gasparri, che ha coinvolto attivamente le classi di Loreto in un approfondimento su "La cucina sostenibile".