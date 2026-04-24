Lorenzo Musetti batte Hurkacz all’esordio dell’Atp Madrid 2026

Lorenzo Musetti ha iniziato con una vittoria il suo percorso al Mutua Madrid Open, torneo del circuito ATP 1000 che si gioca sulla terra battuta alla Caja Magic. Nel suo esordio, il tennista italiano ha sconfitto il polacco Hurkacz, conquistando i primi punti e un risultato positivo in una delle tappe più prestigiose della stagione. La partita si è conclusa con un successo in due set.

Debutto vincente per Lorenzo Musetti al Mutua Madrid Open, il Masters 1000 sulla terra rossa alla Caja Magic. Il toscano, numero 9 del mondo e testa di serie n.6, ha battuto in due set il polacco Hubert Hurkacz, ex numero 6 oggi sceso alla posizione numero 63, con il punteggio di 6-4, 7-6 (4) al secondo match point. Nel prossimo turno Musetti affronterà l’olandese Tallon Griekspoor (29), che ha sconfitto il bosniaco Damir Dzumhur per 6-3, 6-4 Un debut bien exigente???????? @Lorenzo1Musetti supera el reto de Hurkacz 6-4, 7-6(4) y se estrena con fuerza sobre la arcilla de la Caja Mágica.#MMOPEN pic.twitter.comB1CY6zL7JW Delitto di Garlasco, vertice in procura su revisione processo Stasi.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lorenzo Musetti batte Hurkacz all’esordio dell’Atp Madrid 2026 Notizie correlate LIVE Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: esordio complicatissimo, sorteggio non favorevoleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16. Lorenzo Musetti batte Hurkacz a Madrid: debutto convincente e terzo turno conquistatoPrestazione autorevole per Musetti al Masters 1000 di Madrid: superato Hurkacz, ora sfida a Griekspoor Lorenzo Musetti parte forte a Madrid: Hurkacz... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Wawrinka e l'erede Musetti, il rovescio a una mano come progetto; ATP Madrid: Bonzi e Hurkacz primi avversari di Sinner e Musetti; Musetti affronta Hurkacz per riprendersi a Madrid: i precedenti; ATP Barcellona 2026, Alcaraz vince ma preoccupa. Fils si salva e bene Musetti e Sonego. Musetti batte Hurkacz 6-4, 7-6: esordio vincente a Madrid per l'azzurro che accede al terzo turnoLorenzo Musetti scende in campo per il Masters 1000 di Madrid e dovrà provare a fare punti, per difendere la semifinale dell'anno scorso (400 punti). Poi ci saranno ... ilmessaggero.it Lorenzo Musetti parte alla grande: superato l’ostacolo HurkaczLorenzo Musetti parte con il piede giusto al Masters 1000 di Madrid: il tennista carrarese ha battuto in due set l’insidioso polacco Hubert Hurkacz con i parziali di 6-4, 7-6 in un’ora e cinquantadue ... sportal.it Sul campo Arantxa Sanchez un bellissimo Lorenzo Musetti ha la meglio sul polacco Hurkacz e avanza al secondo turno dell'ATP di Madrid. Una partita solida da parte del toscano che vince il primo set e, in rimonta, si prende anche il secondo set al tie break d - facebook.com facebook LORENZO MUSETTI vince un match di incalcolabile importanza, battendo al termine di un match molto tirato Hubert Hurkacz con lo score di 64 76, salvando 2 setpoint nel 2° set sul 5-6. Al prossimo turno per "Lore" Tallon Griekspoor, vincitore di entrambi i pre x.com