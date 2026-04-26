Lorenzo il sedicenne che abbatte i limiti | lo sport vince l’autismo

Lorenzo Murciano, un ragazzo di sedici anni con autismo, ha ricevuto a Taranto il premio Sport e cultura per il suo impegno nel settore. Attualmente partecipa a tirocini presso una piscina gestita da un’associazione dedicata allo sport inclusivo. Il riconoscimento è stato assegnato per il suo contributo e la sua dedizione nel promuovere l’attività sportiva tra i giovani con bisogni speciali.

? Cosa sapere Lorenzo Murciano riceve il premio Sport e cultura a Taranto per il suo impegno.. Il sedicenne con autismo guida i tirocini in piscina presso l'associazione Enjoy Your Dive.. A Taranto Lorenzo Murciano, sedicenne con una diagnosi di spettro autistico, è stato consegnato il premio Sport e cultura organizzato da Taras 300 per aver trasformato lo sport in un volano di inclusione sociale. Il riconoscimento arriva dopo che il ragazzo ha dimostrato come le barriere culturali possano essere abbattute attraverso la dedizione. La giuria ha sottolineato come la sua capacità di superare ogni limite sia diventata un punto di riferimento luminoso per l’intero territorio, specialmente nel campo dell’inclusione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lorenzo, il sedicenne che abbatte i limiti: lo sport vince l’autismo Notizie correlate New Fides Volley: lo sport che abbatte l’età a Campo CalabroA Campo Calabro, la New Fides Volley trasforma il campo da gioco in un centro di aggregazione intergenerazionale, offrendo percorsi di crescita... Premio Mercuriali: lo sport dei giovani abbatte ogni barriera? Cosa sapere Paolo Dell’Aquila presenta i vincitori del Premio Girolamo Mercuriali presso l'ex Cinema Mazzini di Forlì. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Non chiamatelo figlio di: Lorenzo Paratici sa fare gol, con lui e Arena la Roma sogna; La Canottieri Pescate omaggia la memoria del giovane Lorenzo; La Canottieri Pescate intitola la palestra a Lorenzo Grignani morto in un incidente a sedici anni; Tre azzurri in campo: il programma di oggi su Sky. La Canottieri Pescate omaggia la memoria del giovane LorenzoLa sala allenamenti della società sportiva è stata intitolata al 16enne morto in un incidente nel gennaio 2025. Ragazzo eccezionale, in questo luogo che lo ha visto formarsi come atleta resterà peren ... leccotoday.it La Canottieri Pescate intitola la palestra a Lorenzo Grignani morto in un incidente a sedici anniEra uno studente dell’Istituto Badoni e perse la vita mentre rientrava ad Airuno dopo una seduta di training. Il sindaco: In questo sport metteva passione e determinazione ... ilgiorno.it Sant’Omero, residenti segnalano le condizioni di via Colle San Lorenzo - facebook.com facebook Lorenzo Benati cresce verso le World Relays, Francesco Pernici apre con un 800 concreto - x.com