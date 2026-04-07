New Fides Volley | lo sport che abbatte l’età a Campo Calabro

A Campo Calabro, la squadra di pallavolo New Fides Volley coinvolge persone di diverse età, creando un punto di incontro tra giovani e adulti. La società organizza attività sportive che coinvolgono vari gruppi, promuovendo la partecipazione e la socializzazione sul campo. Questa iniziativa rende il luogo di gioco anche uno spazio di aggregazione per tutte le età, offrendo opportunità di crescita e confronto tra generazioni.

A Campo Calabro, la New Fides Volley trasforma il campo da gioco in un centro di aggregazione intergenerazionale, offrendo percorsi di crescita sportiva a ragazzi e adulti. L’attività della società non si esaurisce nella semplice trasmissione di schemi tattici o nella preparazione di un match. Il progetto si configura come un ecosistema dove il legame umano prevale sul risultato, permettendo a persone di età diverse di trovarsi sotto la stessa rete. Il percorso di formazione segue i giovani atleti attraverso una guida costante che punta a sviluppare non solo l’atletismo, ma anche valori come il rispetto, la disciplina e la capacità di collaborare all’interno di un gruppo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - New Fides Volley: lo sport che abbatte l’età a Campo Calabro Special Olympics Team, lo sport abbatte le barriere. “Qui, energia e inclusione”Montecatini Terme, 19 gennaio 2026 – Convention regionale Special Olympics “The future is now” sabato scorso al castello Querceta, una delle sedi... Leggi anche: Lo sport che crea connessioni. E anche business. Guerri porta il networking a bordo campo Argomenti più discussi: New Fides Volley Campo Calabro: uno spazio per crescere, a tutte le età; Comitato Pa Calabria: legge regionale su idonei ferma per FdI? L’on. Ferro si assuma responsabilità; Pasquetta tra cultura e turismo: il Museo Archeologico di Reggio Calabria tra le mete più scelte; Caos carburante negli aeroporti: a Reggio Calabria imposto un limite massimo ai rifornimenti. New Fides Volley Campo Calabro: uno spazio per crescere, a tutte le etàCi sono realtà sportive che non si limitano a insegnare un gesto tecnico o a preparare una partita. Sono luoghi dove si costruiscono relazioni, si impara a fare squadra e si scopre che lo sport può es ... strettoweb.com New Fides Volley Campo Calabro: uno spazio per crescere, a tutte le età - facebook.com facebook