Durante un fine settimana, Arianna Meloni si è concessa un momento di relax in compagnia del suo cane, Coco, un Pomerania. La giornata si è svolta a casa di amici, dove ha preparato dei pasti per tutti i presenti. Nel frattempo, in ambito politico, si è assistito a un episodio di protesta con alcuni esponenti dell’opposizione che hanno intonato “Bella ciao”. Non sono state adottate misure per bloccare la scena.

Un sabato di relax per Arianna Meloni, sempre scortata da Coco, il suo cagnolino Pomerania. Giornata a casa di amici dove ha cucinato per tutti. Maglioncino di filo sbracciato e pantalone di cotone, il capo della segreteria politica di Fdi risponde a tutto campo alle domande del Giornale. Arianna, la nomina dei sottosegretari ha chiuso un mese di dimissioni e fibrillazioni dopo il referendum. Quale stagione si apre adesso: una fase 2 del governo o una semplice gestione ordinata per chiudere la legislatura? «Andremo avanti con determinazione fino all'ultimo giorno di legislatura, mettendo a terra quel programma per il quale gli italiani ci hanno votato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "L’opposizione? Canta Bella ciao... Non faremo misure acchiappavoti"

DELIA canta un medley di Pink Soldiers e Bella ciao | X Factor 2025 Live 2

Notizie correlate

Dl sicurezza, ok della Camera. Opposizione canta ‘Bella ciao’Ok della Camera al decreto sicurezza ma, in primo piano, nel dibattito politico c’è anche la situazione economica.

Decreto sicurezza approvato: l’opposizione canta Bella Ciao, Salvini: ‘Non è rispettoso’ABBONATI A DAYITALIANEWS Via libera definitivo alla Camera Il decreto sicurezza è diventato legge dopo il voto finale alla Camera, che ha registrato...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Il decreto sicurezza è legge con 162 sì. L'opposizione canta Bella Ciao, Salvini: 'Non è rispettoso'; Decreto sicurezza, l'opposizione canta Bella ciao e il centrodestra l'Inno di Mameli. E nella sfida dei cori la Lega tace; Il decreto sicurezza è legge, sì dell’Aula. L’opposizione canta Bella Ciao; Il 25 aprile del centrodestra: Forza Italia Giovani sfila con l’Anpi, sindaco leghista canta Bella ciao.

Decreto sicurezza, l’opposizione canta «Bella ciao» e il centrodestra l’Inno di Mameli. E nella sfida dei cori la Lega taceAlla fine non si capiva chi stava con chi, e su che. Perché a giudicare dai cori intonati prima dall’opposizione in apertura di seduta — un Bella ciao cantato alla vigilia del 25 Aprile ha scandito il ... roma.corriere.it

Il decreto sicurezza è legge: tutte le misure (anche sui migranti). L'opposizione canta 'Bella ciao' in aulaLe zone a vigilanza rafforzata, la norma sui rimpatri e la stretta sui coltelli: cosa prevede il testo approvato alla Camera con 162 sì. Il Pd: Linea sempre uguale: nuovi reati e pene più alte, sen ... today.it

Ravenna celebra il 25 aprile. Piazza del Popolo canta Bella Ciao. I valori che hanno guidato le azioni di chi ci ha donato libertà e democrazia continuino a essere un riferimento ogni giorno. Viva il 25 aprile, viva la Repubblica, viva l’Italia, viva Ravenna. - facebook.com facebook

La più bella versione di #BellaCiao cantata ieri sera da #Tosca a @OfficinPasolini #25aprile_è_antifascista x.com