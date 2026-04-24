Dl sicurezza ok della Camera Opposizione canta ‘Bella ciao’

La Camera ha approvato il decreto sicurezza, mentre l’opposizione ha interrotto i lavori intonando ‘Bella ciao’. Nel corso della discussione, si è parlato anche della situazione economica del paese, che ha coinvolto vari interventi tra i parlamentari. La votazione si è conclusa con il via libera al decreto, ma la tensione tra le forze politiche si è fatta sentire durante il dibattito.