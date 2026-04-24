La Camera ha approvato definitivamente il decreto sicurezza con 162 voti favorevoli, 102 contrari e un astenuto, trasformandolo in legge. L’opposizione ha risposto intonando Bella Ciao durante la seduta, mentre il ministro dell’interno ha commentato che questa protesta non fosse rispettosa. La legge, quindi, passa ora alla fase successiva per la sua applicazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Via libera definitivo alla Camera. Il decreto sicurezza è diventato legge dopo il voto finale alla Camera, che ha registrato 162 voti favorevoli, 102 contrari e un astenuto. L’approvazione è arrivata al termine di due giorni di lavori intensi e dopo il voto di fiducia, con la conclusione della maratona parlamentare nella mattinata di oggi, 24 aprile. In Aula erano presenti, tra gli altri, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il vicepremier Matteo Salvini. Nuovo decreto sui rimpatri: cosa cambia. Parallelamente, il Consiglio dei ministri ha approvato in tempi rapidi un decreto correttivo relativo ai rimpatri volontari assistiti, introducendo alcune modifiche al provvedimento appena convertito.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Decreto sicurezza approvato: l’opposizione canta Bella Ciao, Salvini: ‘Non è rispettoso’

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All’inizio della seduta di voto di uno dei decreti più razzisti e anticostituzionali della storia di questo Paese, i deputati di opposizione alla Camera si sono alzati in piedi e, tutti uniti, hanno intonato “Bella ciao”. Per protestare contro il Dl Sicurezza. Per celebrare i facebook

Via libera definitivo Camera a Dl #Sicurezza, tra proteste e Bella Ciao x.com