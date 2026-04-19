Domani, lunedì 20 aprile 2026, si terrà la maratona di Boston, una delle più rinomate corse su strada a livello internazionale. La competizione vedrà sfidarsi numerosi atleti provenienti da diversi paesi, pronti a confrontarsi sulla storica distanza di 42,195 chilometri. La gara rappresenta un appuntamento atteso nel calendario di chi corre per vincere o migliorare i propri tempi, e attirerà l’attenzione di appassionati e spettatori lungo il percorso.

La maratona di Boston, uno dei pilastri del circuito delle grandi maratone mondiali, si prepara a vivere la sua giornata più intensa domani, lunedì 20 aprile 2026. L’evento, che vede la partecipazione di circa 30mila atleti, si inserisce in un contesto celebrativo particolare per gli Stati Uniti, essendo il Patriot’s Day, e fungerà da banco di prova decisivo prima della sfida di Londra. L’assetto tecnico e le traiettorie dei favoriti. Le dinamiche della competizione maschile saranno scandite dalla partenza fissata per le ore 15,35, con la categoria femminile che prenderà il via circa dieci minuti dopo. Sul fronte agonistico, l’attenzione è catalizzata dai nomi che hanno dominato le ultime edizioni della gara.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boston 2026: sfida epica tra campioni per il trono della maratona

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