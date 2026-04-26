A Vinci si sono celebrati ieri due anniversari significativi: gli 81 anni dalla Liberazione e gli 80 dalla proclamazione della Repubblica. In occasione di queste ricorrenze, è stato presentato il progetto “Orizzonte Umano”, ideato da un artista locale, che rappresenta i principi fondamentali della Costituzione. La cerimonia ha coinvolto cittadini e autorità, con momenti di riflessione e condivisione pubblica.

Due anniversari importanti, 81 anni dalla Liberazione e 80 anni dalla proclamazione della Repubblica, ieri sono stati celebrati a Vinci congiuntamente. Alle 11, la cerimonia in piazza della Costituzione, dove il sindaco Daniele Vanni è intervenuto sui temi della giornata, poi le celebrazioni si sono poi spostate a Sovigliana, nei Giardini della Costituzione, dove è stata svelata “ Orizzonte umano ” opera dell’artista Alessio Londi che la sezione di Vinci dell’ Anpi ha donato alla comunità in concomitanza dell’ottantesimo anniversario della Repubblica. Daniele Vanni ha spiegato che il luogo dove è stata inaugurata l’opera non è casuale: "Vi si incontrano passato, presente e futuro, un luogo di aggregazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Londi e il suo “Orizzonte Umano“: "Esprime i principi della Costituzione"

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