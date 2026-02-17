Board per Gaza Tajani | L’Italia non può non esserci Anche per ribadire i principi della nostra Costituzione Opposizioni all’attacco

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che l’Italia parteciperà come osservatore al board per Gaza, perché non può permettersi di restare ai margini di un tema così delicato. Questa decisione nasce dopo le critiche delle opposizioni, che hanno accusato il governo di sottovalutare l’importanza di essere presenti nei negoziati. Tajani ha spiegato che rappresentare l’Italia significa anche difendere i principi della nostra Costituzione, in particolare il rispetto dei diritti umani e della pace. In Parlamento, ha sottolineato come la presenza italiana sia fondamentale per contribuire alla stabilità della regione.

ROMA – L'Italia dev'essere nel board per Gaza. Come osservatore. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla Camera, ribadendo che l'assenza dell'Italia a un tavolo in cui si discute di pace nel Mediterraneo sarebbe non solo politicamente incomprensibile, ma anche contrario alla lettera e allo spirito dello stesso art. 11 della nostra Costituzione. "Ossia laddove – ha detto Tajani – viene sancito il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie. Il governo ha ritenuto opportuno accettare l'invito dell'amministrazione Usa a presenziare, in qualità di Paese osservatore, alla prima riunione del Board of Peace, certamente una soluzione equilibrata e rispettosa dei nostri vincoli costituzionali". 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Board per Gaza, Tajani: "L'Italia non può non esserci. Anche per ribadire i principi della nostra Costituzione". Opposizioni all'attacco