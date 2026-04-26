In Lombardia, recenti analisi di Arpa Lombardia hanno riscontrato tracce di Cesio 137 nel 32% dei campioni alimentari analizzati, molti dei quali legati alle zone colpite da Chernobyl. Tra i risultati più elevati, un fungo selvatico ha superato i 600 Bqkg, valori oltre i limiti previsti dal regolamento europeo. Le verifiche riguardano sia alimenti che acque, evidenziando la presenza di questa sostanza radioattiva nel territorio.

? Cosa sapere Arpa Lombardia rileva Cesio 137 nel 32% dei campioni alimentari legati a Chernobyl.. Un fungo selvatico supera i 600 Bqkg previsti dal regolamento europeo.. Il 26 aprile 1986 l’esplosione del quarto reattore della centrale nucleare in Ucraina scatenò il più grave incidente radioattivo della storia, lasciando un’eredità che oggi, a quarant’anni di distanza, si manifesta ancora tra i territori lombardi attraverso tracce invisibili ma misurabili. Mentre le memorie del disastro sovietico si consolidano nel tempo, i dati raccolti dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente indicano come l’ombra di Chernobyl non sia del tutto svanita dai nostri boschi e dalle nostre acque.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia: tracce di Cesio 137 in cibo e acqua, l’ombra di Chernobyl

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